В США спустя 64 дня полета разбился беспилотник на солнечных батареях

В США беспилотный аппарат на солнечных батареях Zephyr-8 потерпел крушение спустя 64 дня полета, сообщает во вторник, 23 августа, Simple Flying.

По информации издания, 19 августа, пролетая над штатом Аризона, Zephyr-8 столкнулся с «обстоятельствами», которые послужили причиной крушения. Сейчас сотрудники анализируют данные по итогам более чем 1500 часов миссии в стратосфере. О местонахождении беспилотника пока неизвестно, рассказали в материале.

В статье отметили, что связь с судном потеряли через несколько часов после того, как был побит 63-летний рекорд самого продолжительного полета.

«За время своей работы Zephyr установил множество рекордов. Он установил рекорд по самому длительному беспилотному полету <...> Также самолет установил новый рекорд максимальной высоты, достигнутой в своем классе, на высоте 76 100 футов (23,19 км)», — говорится в сообщении.

Полеты Zephyr-8 проходили на уровне стратосферы. Его длина была около 25 м при массе 75 кг.