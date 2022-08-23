Сериалы НВО продолжат выходить в России

Телеканал HBO MAX анонсировал релизы предстоящего сезона. В ответ на запрос «Известий», стриминговый сервис «Амедиатека» рассказал, что из анонсированного телеканалом контента выйдет в России.

Платформа уточнила, что на сервисе будут доступны второй сезон комедийной драмы «Белый лотос», сериал «Идол» и второй сезон «Лос страшилкас». Информация по остальным релизам уточняется, добавили в «Амедиатеке».

Обозреватель «Известий» Сергей Сычев, в свою очередь, добавил, что на сервисе вплоть до 24 октября будут выходить эпизоды «Дома дракона», главного сериала НВО в 2022 году.

«В сочетании с теми шоу, выход которых в России сервис подтвердил, это уже дает нам некий контраст последним новостям о том, что тот или иной контент исчезает с российских онлайн-платформ <...> Среди новых тайтлов обращают на себя внимание европейские сериалы, часто очень авторские и необычные. Фактически, среди российских стримингов этот занимает особое место», — отметил он.

По словам эксперта, стратегия продолжения релизов зарубежного контента достаточно рискованная, однако таким образом в России можно будет официально посмотреть нашумевшие сериалы.

Премьера сериала «Дом дракона» прошла в ночь на 22 августа. Первый сезон будет состоять из 10 серий. Главные роли сыграли Мэтт Смит, Эмма Д’Арси и Оливия Кук.

Американский писатель Джордж Мартин признался, что в отличие от сериала «Игра престолов» приквел «Дом дракона» — гораздо более человеческая история, которая отражает шекспировскую трагедию.

Действия сериала разворачиваются за два столетия до событий «Игры престолов» и рассказывают о гражданской войне между Таргариенами. В основе сценария — книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь».

16 июля 2021 года журнал The Hollywood Reporter сообщил, что HBO Max планирует создание как минимум еще двух анимационных сериалов по мотивам «Игры престолов».

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России на фоне санкций Запада, введенных в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе.