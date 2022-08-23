Глава «Россетей» оценил «Чистое небо» Таганрога

В историческом центре Таганрога энергетики демонтировали 85 опор ЛЭП и проложили 10 км нового подземного кабеля в рамках проекта «Чистое небо». Об этом сообщает пресс-служба «Россетей».

«В условиях плотной застройки все работы проводились с использованием технологии горизонтально направленного бурения. В общей сложности благоустроено 1,3 тыс. кв. м территории», — рассказали в компании. На новую схему электроснабжения уже перевели почти 1 тыс. потребителей.

Реализация проекта «Чистое небо» группой «Россети» началась в сентябре 2021 года. Суть программы заключалась в переносе проводов линий электропередачи под землю. В августе 2022-го работы по проекту завершились. Компания вложила в него 115 млн рублей.

«Линии электропередачи в кабельном исполнении меньше подвержены различным технологическим нарушениям, в том числе из-за погоды. Поэтому также выросла надежность электроснабжения потребителей», — отметил гендиректор компании Андрей Рюмин во время рабочей поездки в Ростовскую область.

По его словам, благодаря применению современных решений проект «Чистое небо» позволил сделать облик исторического центра Таганрога привлекательнее. «Это важно в первую очередь для жителей города, но также должно способствовать развитию туризма», — подчеркнул Рюмин.