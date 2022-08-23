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Глава СК запросил доклад о нападении на активиста в Петербурге

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Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
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Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад о причинах отказа в ходатайстве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Николая Маркова. Его обвиняют в совершении ряда преступлений в отношении активиста Олега Мухина в Санкт-Петербурге, сообщается 23 августа на сайте ведомства.

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«Председатель Следственного комитета России поручил представить подробный доклад о причинах и условиях, способствовавших принятию судом <..> решения. Также глава ведомства потребовал принять предусмотренные законом меры в целях инициирования обжалования постановления суда в апелляционной инстанции», — говорится в сообщении.

16 августа группа активистов собралась возле особняка Екатерины Салтыковой, протестуя против демонтажа здания. Некто Николай Марков избили активиста Олега Мухина, а затем заставили написать расписку об отсутствии претензий.

Марков был задержан. Следователи выдвинули ему обвинение статье «Причинение побоев и незаконное лишение человека свободы». Однако Приморский районный суд Санкт-Петербурга ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отклонил.

16 августа трое мужчин устроили потасовку в подземном переходе станции метро «Александровский сад» Филевской линии Московского метрополитена. Сотрудники МВД спустя несколько минут задержали одного из участников конфликта, которым оказался приезжий из Санкт-Петербурга. Позднее были задержаны еще двое жителей Волгограда. В отношении всех задержанных составлены протоколы об административном правонарушении (ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»). Тверским районным судом Москвы они признаны виновными, им назначены штрафы.

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