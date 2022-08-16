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Трое мужчин устроили драку у входа в московское метро

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Трое мужчин оштрафованы за потасовку у входа в московское метро. Об этом 16 августа сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД России.

«В Москве в вечернее время в подземном переходе станции метро «Александровский сад» Филевской линии между тремя пассажирами возник конфликт, переросший в потасовку. В ходе выяснения отношений один из участников при попытке скрыться перепрыгнул через створки турникета, разбив их, после чего распылил газовый баллончик в сторону своих оппонентов», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники МВД спустя несколько минут задержали одного из участников конфликта, которым оказался приезжий из Санкт-Петербурга. Позднее были задержаны еще двое жителей Волгограда.

В отношении всех задержанных составлены протоколы об административном правонарушении (ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»). Тверским районным судом Москвы они признаны виновными, им назначены штрафы.

11 августа мужчину оштрафовали на 20 тыс. рублей за прыжок на пути на станции метро «Кунцевская». Он объяснил свой поступок желанием сократить путь до другой платформы.

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