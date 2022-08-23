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В Японии представили новую Toyota Sienta

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Фото: Toyota
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Компания Toyota Motor презентовала третье поколение компактвэна Sienta. Об этом 23 августа сообщил портал Drom.

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В основе конструкции Sienta третьей генерации лежит модульное шасси TNGA GA-B. Салон в базовой конфигурации имеет 5-местную компоновку, за доплату предлагается 7- местная версия. В салоне есть лоток для смартфона, крючки для сумок, держатели для напитков. В спинку переднего кресла встроены USB-порты.

В комплектацию новой Toyota Sienta входит полуавтопилот Toyota Teammate. Он может без участия человека управлять рулевым колесом, ускорятся, тормозить и переключать передачи. Кроме того, в машине есть система Advanced Park, с ней машина без участия водителя способна самостоятельно парковаться.

В стандартной комплектации Toyota Sienta XP210 оснащена бензиновым полуторалитровым мотором мощностью 120 л. с. Он сочетается с вариатором.

Есть и гибридная версия машины, в которой бензиновый мотор сочетается с электродвигателем. Привод автомобиля может быть как передним, так и полным с системой E-Four (отдельный электромотор на задней оси, который включается при старте или езде на невысоких скоростях по скользкой дороге).

Цена новой Sienta в бензиновой модификации в Японии начинается от 1 950 000 иен (примерно 848 000 рублей).

1 августа компания Toyota представила на домашнем рынке специсполнение внедорожника Land Cruiser Prado J150. Новая версия называется Package Matt Black Edition, она сделано на базе комплектации L и выпускается в черном матовом цвете.

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