Toyota обновила внедорожник Land Cruiser Prado J150
Компания Toyota представила на домашнем рынке специсполнение внедорожника Land Cruiser Prado J150. Об этом марка сообщила 1 августа на своем глобальном сайте.
Новое специсполнение называется Package Matt Black Edition, оно сделано на базе комплектации L. В машине добавлены новые колесные диски размерности 18 дюймов, окрашенные матовым черным цветом.
В матовый тон окрашена решетка радиатора и часть декора на крышке багажника. Кузов Land Cruiser Prado Package Matt Black Edition предлагают только в черном или белом цвете.
Цена новой версии Land Cruiser Prado в Японии составляет от 4 300 000 иен (примерно от 2 млн рублей).
Никаких изменений по технической части у автомобиля не предусмотрено, он по-прежнему выпускается с двумя типами моторов: турбодизелем мощностью 204 л. с. и бензиновым, отдача которого составляет 163 л. с.
27 июля Toyota сообщила, что хочет перевести свои модели Hilux и Land Cruiser, предлагаемые в Европе, на синтетическое дизельное топливо HVO 100. Это сделает дизели японских легких грузовиков и вездеходов более экологичными. Отмечается, что новое топливо HVO 100 можно смешивать с обычным дизельным топливом.