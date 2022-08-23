Два дачных дома сгорели в Алтайском крае

Два дома и надворная постройка сгорели в садоводстве № 4 в Рубцовске (Алтайский край). Причиной пожаров могло стать неосторожное обращение с огнем.

На улице Кленовой произошло возгорание заброшенного здания. На улице Сиреневой огонь охватил домик и сарай, пишет altapress.ru. Оба дома уничтожены, у надворной постройки пострадали стены и крыша.

Общая площадь горения составляла около 60 кв. м. В связи с угрозой взрыва из одного строения эвакуирован газовый баллон.

В Липецкой области при пожаре в частном доме в селе Казаки погиб мужчина. Тело 61-летнего потерпевшего было обнаружено при ликвидации горения. По факту пожара проводится проверка.