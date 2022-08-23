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Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Липецкой области

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В Елецком районе Липецкой области в результате пожара в частном доме погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел днем 22 августа в селе Казаки. Загорелся дом площадью 84 кв. м. Три отделения пожарных потушили здание, на месте было обнаружено тело погибшего мужчины.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе регионального УМВД, погибшим оказался 61-летний хозяин дома. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

Еще один крупный пожар случился в тот же день в селе Кореневщино Добровского района, уточняет LipetskMedia. Здесь загорелся кирпичный двухэтажный дом. В результате была уничтожена кровля строения, погибших и пострадавших нет.

Также за сутки зафиксировано шесть возгораний сухой травы и семь — мусора.

19 августа тела двух человек обнаружили при ликвидации пожара в дачном доме в Красноярске. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

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