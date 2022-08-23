В ДР Конго заявили о вспышке Эболы в стране

Органы здравоохранения Демократической Республики Конго заявили о вспышке Эболы в стране. Об этом во вторник, 23 августа, говорится в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Органы здравоохранения Демократической Республики Конго объявили о возобновлении вспышки лихорадки Эбола вчера поздно вечером после подтверждения одного случая заболевания в восточной провинции страны Северное Киву», — сообщается в документе.

Отмечается, что 46-летняя женщина скончалась 15 августа в Бени, городе, расположенном в Северном Киву.

В ВОЗ подчеркнули, что сотрудники организации и органы здравоохранения в ДР Конго работают над сдерживанием распространения болезни.

23 апреля в ДР Конго выявили первый случай заражения лихорадкой Эбола в 2022 году.

31-летний мужчина начал испытывать симптомы заболевания 5 апреля, больше недели он находился дома, после чего обратился за медицинской помощью в северо-западной Экваториальной провинции. 21 апреля пациент был госпитализирован в реанимационный центр по лечению лихорадки Эбола, но в тот же день скончался.

Тогда органы здравоохранения объявили о третьей вспышке лихорадки в провинции.

Эбола — острая вирусная болезнь. Крупнейшая вспышка заболевания произошла в 2014–2016 годах в Западной Африке. Вакцина для защиты от вируса Эбола доступна в нескольких странах с конца 2019 — начала 2020 года.