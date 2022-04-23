В Конго зафиксировали первый в 2022 году случай заболевания лихорадкой Эбола

В Демократической Республике Конго выявлен первый случай заражения лихорадкой Эбола. Об этом сообщило в субботу, 23 апреля, бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке.

«Органы здравоохранения в Демократической Республике Конго сегодня объявили о вспышке лихорадки Эбола после подтверждения случая в Мбандаке, городе в северо-западной Экваториальной провинции. Это третья вспышка в провинции с 2018 года. Пока был подтвержден только один случай», — говорится в заявлении.

В сообщении говорится о том, что 31-летний мужчина начал испытывать симптомы заболевания 5 апреля. Больше недели он находился дома, после чего обратился за медицинской помощью.

21 апреля пациент был госпитализирован в реанимационный центр по лечению лихорадки Эбола, но в тот же день скончался.

«Распознав симптомы, медицинские работники немедленно представили образцы для теста на заболевание, вызванное вирусом Эбола», — информирует бюро ВОЗ.

На данный момент идет расследование для установления источника вспышки.