Путин назвал ВЭБ.РФ важнейшим институтом развития

Госкорпорация, инвестиционный банк ВЭБ.РФ — важнейший институт развития. Об этом 23 августа заявил президент РФ Владимир Путин.

«Активы группы свыше четырех триллионов, а кредитный портфель свыше полутора триллионов», — отметил он на встрече с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.

Глава госкорпорации, в свою очередь, сообщил главе государства о том, что ВЭБ.РФ сейчас не проводит операций в долларах и евро.

«Мы часто обслуживали — особенно там, где это экспортно-импортная операция, — в долларах и евро. Мы перешли исключительно к работе в рублях. Мы используем также и другие валюты — дружественных стран, но по евро и доллару мы в настоящий момент больше операций не проводим», — рассказал Шувалов.

Он также добавил, что теперь существуют совсем иные условия, другие потребности — например, в отечественной авиационной технике.

«Рынок требует производства в таком объеме авиационной техники, что нам придется расширять возможности существующих предприятий», — подчеркнул председатель банка.

До этого, 17 июня, Шувалов сказал, что ряд базовых институтов в России работают лучше, чем в странах «большой семерки» (G7). Он отметил, что российская экономика и социальная сфера в настоящее время «совершенно в другом состоянии», так как в последние три десятилетия в стране формировался новый капиталистический строй.

Ранее, 18 марта, председатель ВЭБ.РФ заявил, что объявляющие антироссийские санкции люди не понимают русского характера. По его словам, чем больше давление извне, тем народ сплоченнее, и будет делать так, как считает нужным.

ВЭБ.РФ (до 2018 года — Внешэкономбанк) — российская госкорпорация и инвестиционный банк, финансирующий проекты развития экономики.