Самолеты начнут летать между Псковом и Казанью с 4 сентября

С 4 сентября запускается авиасообщение между Псковом и Казанью. Рейсы будут совершаться два раза в неделю. На линию выведут воздушное судно CRJ 200, рассчитанное на 50 мест.

Время в полете составит 2 часа 15 минут. По средам самолет из Казани будет прибывать в Псков в 20.25, а вылетать обратно — в 21.15. По воскресеньям из Казани в Псков самолет будет прилетать в 20.55, вылет из Пскова планируется в 21.45, пишет Псковское агентство информации.

Обслуживает рейс авиакомпания «Ювт Аэро». Стоимость билета в один конец начинается от 5,7 тыс. рублей. В нее включена ручная кладь до 5 кг и одно место багажа весом 10 кг. При этом пассажир не может выбрать тариф, по которому можно полететь только с рюкзаком, уточняет Псковская лента новостей.

В июле власти Псковской области поделились планами организовать автобусное сообщение между Псковом и белорусским Витебском. После оформления необходимых документов ГППО «Псковпассажиравтотранс» и ОАО «Витебскоблавтотранс» откроют и организуют перевозки.