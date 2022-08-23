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«Яндекс» отдаст VK «Дзен» и «Новости» в обмен на Delivery Club. Главное

«Яндекс» продаст «Дзен» и «Новости», а также поменяет адрес главной страницы
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Фото: Пресс-центр Delivery Club
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VK станет собственником двух сервисов «Яндекса» — «Дзен» и «Новости». Документы о сделке уже подписаны сторонами, завершить ее планируется до конца года. Главное о договоре двух двух компаний — в материале «Известий».

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По словам генерального директора VK Владимира Кириенко, для авторов платформы откроются возможности реализовать себя в новых форматах и получить доступ к новой аудитории. Он отметил, что пользователи получат еще больше развлекательного и образовательного контента.

Известно, что после совершения сделки оба сервиса будут доступны на портале dzen.ru. По этому адресу также разместят другие сервисы и поисковую строку «Яндекса».

Что изменится в «Яндекс»

По условиям сделки VK передаст «Яндексу» сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club. Глава «Яндекс Еды» Роман Маресов заверил, что Delivery Club продолжит работать под своим привычным брендом и сделка никак не повлияет на ресурс.

Также известно, что после закрытия сделки по обмену сервисов «Яндекс» откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве новой главной страницы, поиск станет ее ядром.

Что говорят аналитики

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал эту сделку масштабной. В беседе с «Известиями» он отметил, что «ВКонтакте» является крупнейшей в России соцсетью, к которой теперь добавится новостной агрегатор. Это, по мнению аналитика, сделает VK «настоящей медиаимперией».

Предприниматель и учредитель инвестиционной компании «Плечко групп» Ростислав Плечко указал в беседе с «Известиями», что сделка VK пойдет на пользу обеим компаниям. Эксперт также не исключил возможности появления в сервисах новых форматов и развития взаимной интеграции друг с другом.

Генеральный директор «Продюсерского центра Михалева» Андрей Михалев добавил в свою очередь, что сделка между компаниями интересна тем, что она проходит в безденежном формате, то есть проводится просто обмен активами. Это, по его мнению, позволит обратить внимание на более перспективные сервисы, укрупнив их. Он отметил, что если работа сервисов в руках новых владельцев окажется стабильной, то их популярность только возрастет.

Как сделка отразилась на акциях компаний

После новости о том, что «Яндекс» подписала документы об обмене сервисов «Дзен» и «Новости» на Delivery Club, акции компании утром 23 августа обновили максимум с конца июля.

Так, на Московской бирже акции ресурса к 10:27 по Москве выросли до 2052,6 рубля (+2,3%), объем торгов в свою очередь превысил 299 млн рублей. Расписки VK также поднялись на 0,4%.

Вопрос о продаже сервисов возник еще весной

О намерениях «Яндекса» продать два своих сервиса стало известно еще марте текущего года. Еще тогда информированный о планах компании источник сообщил, что «Яндекс» хочет быть технологичной компанией, а «Дзен» развивается больше в сторону соцсетей.

Официально о сделке было объявлено 23 августа. Теперь ее предстоит одобрить Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

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