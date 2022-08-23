Трехлетний ребенок пострадал при катании на карусели в Брянске
Следственный комитет начал проверку по факту получения травм трехлетним ребенком на карусели. Мальчик ударился головой об остроугольную металлическую опору сидения.
Инцидент произошел во дворе одного из домов по улице Романа Брянского. По данным следствия, двое детей залезли на сломанную карусель. Один ребенок привел конструкцию в движение, второй мальчик упал и ударился о крепление, на котором отсутствовало сиденье. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.
В результате происшествия ребенок рассек лицо. Следователи организовали процессуальную проверку и устанавливают обстоятельства несчастного случая.
В начале августа 17-летняя девушка сорвалась с аттракциона «Орбита» в парке культуры и отдыха в Орле. Несовершеннолетнюю госпитализировали с серьезной травмой головы. Несмотря на усилия врачей, потерпевшая скончалась.