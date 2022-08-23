Предположительной причиной смерти главы Чебоксар стал инфаркт

Причиной смерти главы города Чебоксары Олега Кортунова, предположительно, стал инфаркт. Об этом во вторник, 23 августа, сообщил источник «Известий».

По его словам, у чиновника были проблемы с сердцем. Точная причина смерти будет установлена позднее.

Кортунов ушел из жизни накануне вечером, ему было 38 лет. Он занимал пост градоначальника и возглавлял Чебоксарское городское собрание депутатов с октября 2020 года. На этой должности он сменил Евгения Кадышева. Политическая карьера Кортунова началась в 2015 году после того, как он был избран депутатом чебоксарского городского собрания депутатов VI созыва.

Олег Кортунов родился в Чебоксарах 28 апреля 1984 года. Он окончил машиностроительный факультет Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова, затем работал на заводе «Чувашкабель».