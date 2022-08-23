Умер глава города Чебоксары Олег Кортунов

Глава города Чебоксары Олег Кортунов умер в понедельник, 22 августа, в возрасте 38 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы Чувашии.

«Скончался в понедельник вечером», — подтвердили информацию «РИА Новости» во вторник, 23 августа, не уточнив причину смерти политика.

Ранее портал «Про город Чебоксары» сообщал, что причиной смерти чиновника стали проблемы с сердцем. Должность главы и председателя Чебоксарского городского собрания депутатов Кортунов занимал с октября 2020 года.

Олег Кортунов родился 28 апреля 1984 года в городе Чебоксары Чувашской АССР. Окончил машиностроительный факультет Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова. Работал на заводе «Чувашкабель», где прошел путь от ученика слесаря-ремонтника до замгендиректора.

В сентябре 2015 года впервые был избран депутатом от избирательного округа № 7. В марте 2016 года утвержден на пост председателя постоянной комиссии Чебоксарского городского собрания депутатов по вопросам градостроительства, землеустройства и развития города.

Являлся руководителем благотворительного фонда поддержки детско-юношеского здоровья и спорта (Чебоксары), заместителем директора АО «Группа компаний системной консолидации» (Чебоксары). Имел благодарности и знаки отличия за развитие местного самоуправления и общественно-политической жизни Чебоксар.