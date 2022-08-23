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Ребенок и двое взрослых погибли в крупном ДТП в Приморье

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Крупное ДТП произошло в Приморском крае. На трассе Владивосток — Хабаровск в Кировском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Три человека, включая ребенка, погибли, еще трое, включая двоих детей, пострадали.

Сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного 22 августа в 21:05. Столкновение произошло на 452-м км федеральной автотрассы Владивосток — Хабаровск. Уже через три минуты на месте работали огнеборцы. При помощи гидравлического инструмента спасатели провели деблокировку пяти человек, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на МЧС края.

Предварительно установлено, что при движении со стороны Владивостока 34-летний водитель автомобиля Toyota Camry превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с большегрузным автомобилем DAF XF под управлением 60-летнего мужчины.

Погибли три пассажира легковушки: трехлетний мальчик, его 45-летняя мать, 41-летняя женщина — супруга водителя. Также в салоне находились 11-летняя девочка и четырехлетний мальчик, дети погибших женщин. Они вместе с водителем госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Vоstokmedia в свою очередь со ссылкой на сотрудников полиции пишет, что водитель Toyota Camry не проходил обучения на право управления транспортным средством. Его уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду и управление машиной без прав.

Ранее специалисты страховой компании «Согласие» назвали пригородные автобусы и маршрутные такси наиболее опасным видом транспорта в России. По данным экспертов, ежегодно именно у пассажиров этих средств передвижения в результате ДТП фиксируются наиболее тяжелые травмы за счет увеличения скорости, с которой едут автобусы и маршрутки.

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