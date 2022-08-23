Амурский тигр Гектор долетел до Хабаровска

Амурский тигр Гектор после проводов в аэропорту Кольцово прилетел в Хабаровск. Об этом 23 августа сообщил Telegram-канал «E1.RU. Новости Екатеринбурга».

Отмечается, что путь из Екатеринбуга в Хабаровск занял у тигра почти сутки, так как он должен был пройти досмотр и оформление необходимых документов.

Вместе с животным летел ветеринар из Челябинска Карен Далакян, подопечным которого стал Гектор.

В настоящий момент тигра направили в реабилитационный центр «Утес», где он будет проходить восстановление после травм, полученных в детстве из-за попытки похищения из зоопарка.

В июне 2019 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения пробрался в зоопарк, где содержался тигренок Гектор, и попытался вытянуть его сквозь решетку. Однако, злоумышленнику помешала тигрица, которая ранила похитителя лапой. Детеныш был отправлен в Челябинск на лечение, у него были диагностированы повреждения позвоночника и задних лап. Отмечается, что травмы не поддаются лечению и не позволяют Гектору жить в дикой природе.

29 января 2020 года суд Бузулукского района Оренбургской области вынес решение по делу жителя Казахстана, пытавшегося украсть Гектора. По приговору суда ему было назначено наказание в виде тюремного заключения на 10 месяцев колонии общего режима.

Как рассказывал тогда ветеринар Далакян, общественники настаивали, чтобы была возбуждена вторая статья по этому делу — «За жестокое обращение с животными». Но суд рассмотрел дело только по статье «Попытка кражи». Если бы он учел то, что тигренок навсегда останется инвалидом, наказание было бы суровее.