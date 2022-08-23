Обильные осадки и сильный ветер спрогнозировали на Колыме

В Магаданской области объявлено штормовое предупреждение. Экстренное сообщение распространили колымские спасатели. 24 августа в некоторых районах ожидаются обильные осадки и сильный ветер.

Так, в Магадане северо-восточный ветер будет дуть со скоростью до 20 м/с. В Ольском, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского городских округов ветер при порывах будет достигать 22 м/с. Также в Магадане, местами в Ольском городском округе, на юге Хасынского городского округа ожидаются сильные дожди, пишет ИА MagadanMedia.

22 августа в Магаданской области произошел селевой сход на проезжую часть дороги Магадан – Балаганное – Талон. Это случилось на 22-м км трассы, в районе Магаданского перевала. Движение по участку дороги было ограничено для всех видов транспорта. Теперь оно восстановлено.