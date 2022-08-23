Оползень сошел на часть дороги Магадан–Талон

В Магаданской области произошел селевой сход на проезжую часть дороги Магадан–Балаганное–Талон. Это случилось на 22-м км трассы, в районе Магаданского перевала.

Движение по участку дороги было ограничено для всех видов транспорта, пишет ИА MagadanMedia со ссылкой на региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта.

Расчисткой проезжей части занималась «Тенькинская дорожная компания». Сейчас проезд уже открыт. Но, работы по устранению последствий селевого схода продолжаются. В них участвуют четыре единицы техники.

Тем временем в пресс-службе ПСЦ Магаданской области предупредили, что днем 24 августа в регионе ожидаются сильные дожди. Местами в Хасынском, Тенькинском, Ягоднинском, Сусуманском городских округах будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 20 м/с.