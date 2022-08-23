Россияне пожаловались на сложности при оплате бессрочными картами Visa и Mastercard

Россияне испытывают трудности при оплате товаров и услуг картами с истекшим сроком действия. Ряд интернет-магазинов и сервисов не принимают их, узнали «Известия» во вторник, 23 августа.

Так, с трудностями столкнулась Александра из Москвы. Она рассказала «Известиям», что ее карта от «Сбера» действовала до апреля 2022 года, а после банк продлил срок. При оплате проблем нигде не возникало. Однако недавно не удалось привязать карту к приложению такси — «Яндекс Go». При каждой попытке появлялось окно с надписью: «Истек срок действия карты».

Информацией о сложностях с бессрочными картами при оплате покупки на Wildberries с «Известиями» поделилась москвичка Юлия Елисеева. Она рассказала, что получила уведомление о неверно указанном сроке карты, хотя всё было правильно: карта действовала до июля и была автоматически продлена.

«В Сбербанк, который выпускал карту, с этой проблемой не обращалась, так как с третьего раза оплата всё же прошла», — отметила Юлия, добавив, что перевыпустила карту с Visa на «Мир».

В «Сбере» на запрос «Известий» сказали, что карты с продленным сроком действия работают на территории России в штатном режиме. Случаи затруднений при оплате носят единичный характер и решаются в индивидуальном порядке, отметили там.

Другие участники рынка также подтвердили «Известиям» наличие сложностей с просроченными картами у клиентов. В МТС Банке фиксировали единичные обращения, связанные с проблемами оплаты «пластиком», срок действия которого был продлен бессрочно. Существование такой проблемы признали в Газпромбанке, Росбанке и Абсолют Банке, но отметили, что не наблюдают массовых обращений по поводу проблем с просроченными картами.

О сложностях с оплатой картами с истекшим сроком знают также в Центробанке и Национальной системе платежных карт (НСПК). Эксперты объясняют, что сбои могут возникнуть из-за отсутствия необходимых настроек, позволяющих пропускать оплату через просроченные карты Visa и Mastercard.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Даешь сбой: онлайн-магазины отказывают в приеме просроченных Visa и Mastercard