Два пассажирских автобуса столкнулись в Казани

В Казани на улице Болотникова столкнулись два пассажирских автобуса. Об этом 22 августа сообщает InKazan.ru.

Авария произошла ранее в этот же день, по данным дежурного отдела ГИБДД по городу, пострадавших и погибших в результате происшествия нет.

При столкновении у одного из автобусов оказалось выбито лобовое стекло. На данный момент неизвестно, будут ли водители привлечены к ответственности.

6 августа в Апатитах в Мурманской области произошло ДТП с автобусом. Водитель не справился с управлением и выехал на пешеходную зону. Было предварительно установлено, что в момент происшествия он находился в состоянии опьянения.