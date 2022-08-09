Автобус с нетрезвым водителем попал в ДТП под Мурманском
В Апатитах в Мурманской области произошло ДТП с автобусом. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на профессионально-аварийную спасательную службу.
Инцидент произошел 6 августа на улице Сидоренко. Мужчина не справился с управлением и выехал на пешеходную зону. Было предварительно установлено, что он был пьян.
В салоне автобуса не было пассажиров. В результате ДТП никто не пострадал.
Ранее, 2 августа, сообщалось, что 15-летний подросток, который находился в нетрезвом состоянии за рулем мопеда, сбил инспектора ДПС в Севастополе. Правоохранитель получил закрытый перелом голени. Его госпитализировали. Подростка задержали через квартал на той же улице. По факту инцидента проводится проверка.