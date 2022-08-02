Пьяный подросток за рулем мопеда сбил полицейского в Крыму

15-летний подросток, который находился в нетрезвом состоянии за рулем мопеда, сбил инспектора ДПС в Севастополе. Об этом во вторник, 2 августа, сообщила помощник руководителя Главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Сегодня около 4 часов утра на улице Хрусталева Ленинского района Севастополя наряд ДПС, несший службу по патрулированию территорий, попытался остановить мопед, за рулем которого находился подросток с пассажиром. На законные требования стражей порядка водитель не остановился, сбил по ходу движения сотрудника полиции и попытался скрыться», — приводит ее слова ИА «Крыминформ».

Правоохранитель получил закрытый перелом голени. Его госпитализировали.

Подростка задержали через квартал на той же улице. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

18 июля четыре женщины-пешехода погибли в результате ДТП в Бакалинском районе Башкирии. На них наехал пьяный водитель Audi A5.