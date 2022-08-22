Шестеро детей и 26 взрослых утонули в Приморье с начала лета

На территории Приморского края с 1 июня на воде погибли 32 человека, в том числе шестеро детей. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Последние два случая зафиксированы в воскресенье, 21 августа, во Владивостоке. На станции Чайка во время купания на необорудованном пляже утонул 60-летний мужчина. Вторая трагедия произошла на необорудованном пляже в бухте Патрокл, там утонул 68-летний мужчина, пишет ИА PrimaMedia.

За день до этого, 20 августа, в районе базы отдыха «Дубки» погиб мужчина 1963 года рождения.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности на водных объектах и не оставлять без присмотра детей. Как уточняет РИА «Восток-Медиа», родителям и педагогам рекомендовано проводить с несовершеннолетними разъяснительные беседы и подробно рассказывать об опасности, которую может нести море или другой водоем.

4 августа сообщалось, что в Хорольском округе Приморского края во время купания в озере утонул 40-летний мужчина. По словам очевидцев, мужчина нырнул в воду, но на поверхность так и не выплыл. Люди обнаружили его тело на глубине 2,5 м.