США потерпят поражение независимо от результатов конфликта на Украине. Об этом 21 августа написал американский юрист-международник Рамон Маркс для издания The National Interest.

«Независимо от того, как закончится украинский конфликт, США окажутся в стратегическом проигрыше. Россия будет строить более тесные отношения с Китаем и другими странами Евразийского континента, включая Индию, Иран, Саудовскую Аравию и страны Персидского залива», — говорится в материале.

По словам автора, точно так же, как президент США Ричард Никсон и госсекретарь Генри Киссинджер разыграли китайскую карту, чтобы изолировать СССР во время холодной войны. Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин будут разыгрывать свои карты, пытаясь сдержать глобальное лидерство Вашингтона.

В публикации утверждается, что в ближайшие годы Москва и Пекин вложат существенные средства в расширение маршрутов транспортировки нефти и газа между двумя странами, что позволит России стать основным поставщиком ископаемого топлива в Китай. Это, по мнению Маркса, поможет Китаю снизить зависимость от поставок с Ближнего Востока, которые проходят через уязвимые морские точки — такие как Малаккский пролив.

«Россия также значительно расширила свой энергетический бизнес с Индией. Увеличение продаж российского ископаемого топлива в эту страну нанесет ущерб усилиям США, Австралии и Японии по сближению с Дели», — отметил юрист.

Еще одной проблемой для США, по его мнению, стал эффект от антироссийских санкций, потому что ограничения в энергетической сфере бумерангом ударили по Европе. Инфляция и перебои с поставками энергоносителей настолько серьезные, что Брюссель сейчас пытается хоть как-то справиться с экономическими последствиями, подчеркнул юрист-международник.

США больше не являются единственной доминирующей державой в мире, подытожил автор.

Ранее, 16 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская спецоперация по защите Донбасса ознаменовала окончание однополярного мира.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.