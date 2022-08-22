Автозавод «Москвич» разработает собственную автомобильную платформу

Московский автомобильный завод «Москвич» разработает собственную автомобильную платформу. Эту информацию подтвердил 22 августа гендиректор предприятия Дмитрий Пронин в своем Telegram-канале.

«Готовимся дать старт работе по созданию собственной платформы электромобиля под брендом «Москвич», — сообщил Дмитрий Пронин.

Он также подтвердил планы завода о том, что крупноузловую сборку 600 автомобилей наладят на предприятии до конца 2022 года. Из них 200 машин будут электромобилями.

В июле правительство Москвы и КамАЗ подписали соглашение о сотрудничестве в области развития легкового автомобильного транспорта на базе завода «Москвич».

6 июля стало известно, что в ходе совещания на тему будущего автозавода «Москвич» были впервые показаны эскизы модельного ряда новых автомобилей одноименной возрожденной марки. Эксперты отметили, что на фоторендерах были представлены неназванные автомобили, в которых угадывались китайские кроссоверы моделей JAC JS4, JAC S7, Sehol X6 и Sehol А5 plus.