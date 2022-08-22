Делегация ФНЛ посетит Крым для оценки готовности местных клубов к интеграции с РФ

Футбольная национальная лига (ФНЛ) создала рабочую группу, которая посетит Крым и проанализирует готовность местных профессиональных клубов к интеграции с Россией. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщает пресс-служба организации.

«Принято решение о создании совместной рабочей группы, которая проанализирует готовность профессиональных клубов Крыма к интеграции. Делегация ФНЛ в ближайшее время посетит полуостров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято по итогам заседание президиума ФНЛ, на котором было рассмотрено письмо Крымского футбольного союза о включении клубов полуострова в состав участников соревнований под эгидой Футбольной национальной лиги.

Ранее, 16 августа, президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал неизбежной интеграцию футбола Крыма в российский. Он отметил, что Крым — это особая зона под юрисдикцией УЕФА. По его словам, российский футбольный союз (РФС) уже выходил с предложением развивать футбол на полуострове, однако диалог оборвался 24 февраля с началом российской спецоперации.