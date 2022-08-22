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Hyundai в Казахстане приостановила выпуск моделей Ассent и Creta

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В Казахстане завод Hyundai Trans Kazakhstan принял решение о временном приостановлении выпуска моделей Ассent и Creta. Об этом 22 августа сообщило казахстанское издание Forbes.

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Приостановку производства компания связывает с геополитической ситуацией. Весной 2022 года прекратились поставки комплектующих на казахстанский завод из России. Как сообщили в компании, всё это время предприятие работало на запасах, а кроме того, предприятию удалось договорилось с Hyundai Motor Company об экстренной квоте на поставку комплектующих из других стран.

«Клиентов, которые ожидают автомобили Hyundai Ассent и Hyundai Creta, компания не оставит без внимания. Менеджеры дилерских центров начали работу с клиентами: покупателю предлагают остаться в очереди и ожидать возобновления производства моделей либо встать в очередь на другую модель Hyundai», — проинформировали в Hyundai Trans Kazakhstan.

В настоящее время компания Astana Motors, главный продавец автомобилей Hyundai, которые производят в Казахстане, сообщила, что не отказывается от обязательств по увеличению производства автомобилей и расширяет модельную линейку. В дилерских центрах Казахстана уже представлен хетчбэк i30, а в ближайшее время придет компактный кроссовер Bayon.

Напомним, что Hyundai Trans Kazakhstan, является дочерним предприятием «Астана Моторс», расположен в Алма-Ате. Первый автомобиль крупноузловой сборки сошел с линии в апреле 2020 года, осенью того же года состоялся запуск линии мелкоузловой сборки, включая операции по сварке и окраске.

16 августа стало известно, что в апреле, мае и июне 2022 года в России произвели легковых автомобилей меньше, чем в Узбекистане. В текущем году в Казахстане и Узбекистане производство легковых автомобилей по сравнению с 2021 годом росло на протяжении всех месяцев.

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