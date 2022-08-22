Пьяный подросток за рулем сбил двух школьников в Ростовской области

Двое школьников пострадали в результате наезда автомобиля в Ростовской области. За рулем транспортного средства находился подросток в состоянии алкогольного опьянения и без прав.

Авария произошла на территории Новошахтинска. По данным ГИБДД, мальчики 15 и 16 лет шли по улице Полевой в попутном с транспортом направлении по краю дороги. В этот момент их сбил автомобиль ВАЗ-2107, пишет RostovGazeta.

В отношении подростка составлено дело об административном правонарушении. Также административная ответственность грозит собственнику автомобиля.

В Челябинске водитель маршрутки сбил 80-летнюю пенсионерку, которая вышла из транспортного средства на одной из остановок. По данным ГИБДД, мужчина не убедился в безопасности при высадке пассажира. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.