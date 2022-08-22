На 98-м году жизни скончалась американская актриса Вирджиния Паттон. Об этом 21 августа сообщила ее коллега Кэролин Граймс.

«У нас появился еще один ангел — Вирджиния Паттон Мосс. Ей было 97 лет. <…> Нам будет ее не хватать!» — написала она в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Актриса умерла 18 августа в Олбании, штат Джорджия, передает Variety.

Паттон родилась в 1925 году в Кливленде, штат Огайо. Она начала карьеру актрисы еще в студенческие годы, играя в пьесах и в кино. Самым известным фильмом с участием актрисы стала картина Фрэнка Капры «Эта замечательная жизнь» (1946).