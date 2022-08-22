Юргенс уйдет с поста президента Всероссийского союза страховщиков

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс заявил о намерении уйти в отставку. Его заявление опубликовано 22 августа на сайте ВСС.

Он напомнил, что очередной срок его руководства ВВС истекает в 2022 году. Юргенс не намерен выдвигать свою кандидатуру на новый срок.

«Поскольку эта должность имеет «сквозной» статус, при котором совмещаются должности еще в двух союзах — РСА и НССО, то свой пост я планирую покинуть и в этих организациях», — добавил он.

Необходимые организационные процедуры пройдут в ближайшее время. Утверждение решение Юргенса состоится путем проведения общих собраний в организациях.

«Страховой рынок я покидаю с легким сердцем, я ему посвятил в общей сложности больше 12 лет, и сейчас очевидно, что многое удалось сделать», — подчеркнул президент ВСС.

Юргенс работал президентом ВСС с 1998 по 2002 год и с 2013 года по настоящее время.