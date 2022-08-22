Реклама
Прямой эфир
Мир
Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил об основаниях для дефолта США
Туризм
Ростуризм заявил о планах построить в Дагестане курорт - аналог Сочи
Спорт
Федун сложил с себя полномочия президента московского ФК «Спартак»
Армия
Российские ПВО уничтожили восемь снарядов РСЗО HIMARS в районе Каховки
Мир
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Мир
Патрушев заявил об ударе санкционной политики США по странам АСЕАН
Мир
Источник сообщил о планах Эрдогана провести переговоры с Путиным на текущей неделе
Мир
В Херсонской области не исключили провокаций в День независимости Украины
Общество
В Кемерово возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в СИЗО
Мир
Цены на газ в Европе превысили $3000 за тысячу кубометров
Общество
Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов России
Мир
Шольц заявил о намерении договориться с Канадой о замене российского сырья

Юргенс уйдет с поста президента Всероссийского союза страховщиков

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс заявил о намерении уйти в отставку. Его заявление опубликовано 22 августа на сайте ВСС.

Премия перемен: скопление рисков перестрахования в России может превысить 80%
Чем грозит такая тенденция и как сказывается монополия на рынке

Он напомнил, что очередной срок его руководства ВВС истекает в 2022 году. Юргенс не намерен выдвигать свою кандидатуру на новый срок.

«Поскольку эта должность имеет «сквозной» статус, при котором совмещаются должности еще в двух союзах — РСА и НССО, то свой пост я планирую покинуть и в этих организациях», — добавил он.

Необходимые организационные процедуры пройдут в ближайшее время. Утверждение решение Юргенса состоится путем проведения общих собраний в организациях.

«Страховой рынок я покидаю с легким сердцем, я ему посвятил в общей сложности больше 12 лет, и сейчас очевидно, что многое удалось сделать», — подчеркнул президент ВСС.

Юргенс работал президентом ВСС с 1998 по 2002 год и с 2013 года по настоящее время.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022