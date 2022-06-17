Премия перемен: скопление рисков перестрахования в России может превысить 80%

На рынке перестрахования происходят структурные изменения. Объем премий, переданных отечественными компаниями иностранным перестраховщикам, в первом квартале 2022 года сократился на 39%, а доля, перешедшая российским увеличилась в 2,3 раза. Это следует из данных Национального рейтингового агентства (НРА), с которыми ознакомились «Известия». Переток средств связан с усложнением работы с иностранными перестраховщиками на фоне санкций и проблем с трансграничными платежами. По итогам года объем перестрахования внутри страны может составить более 80%, оценили аналитики.

Страновые риски

На фоне ограничений на перестрахование в недружественных странах и проблем с расчетами с зарубежными компаниями в I квартале 2022 года объем договоров, переданных за пределы России, резко сократился. Размер премий в этом сегменте снизился на 39%, а доля переданных российским перестраховщикам, напротив, увеличилась в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, следует из данных НРА. Там добавили: объем выплат российских перестраховщиков за те же месяцы сократился на 30% год к году до 3,1 млрд рублей. При этом по договорам, принятым из-за границы, показатель упал почти на 50%.

Помимо проблем с расчетами на работу с иностранными компаниями также негативно влияет повышенный уровень странового риска, отзыв кредитных рейтингов международных агентств у российских организаций и сложности со сроками урегулирования убытков, отметили в НРА. При этом докапитализация Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) и передача в нее санкционных рисков смягчила последствия расторжения договоров с иностранными перестраховщиками.

Справка «Известий» Перестрахование — это передача части рисков и ответственности страховщика другому участнику рынка. Это позволяет избежать банкротства организации при очень крупном страховом событии. При этом перестраховываться по одному полису страховщик может сразу в нескольких организациях. На фоне санкций был установлен запрет на совершение сделок с перестраховщиками из недружественных стран.

Отсутствие возможности перестраховывать риски на Западе привело к повышению стоимости защиты, отметили в Институте страхования Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Там прогнозируют, что по итогам первого полугодия 2022-го доля премий, переданных за пределы РФ, может оказаться ниже 40%. Российские компании ищут варианты в Азии и Африке, но санкции ухудшают их позиции и на рынках дружественных стран. До снятия ограничений основным партнером-перестраховщиком останется РНПК, однако отсутствие альтернатив может негативно сказаться на условиях договоров, считают в Институте страхования ВСС.

Кроме того, при передаче рисков внутрь страны и заключении повторных контрактов не все договора с международными перестраховщиками получилось расторгнуть, отметила председатель совета АПСБ Катерина Якунина. По ее словам, это может привести к росту объемов передаваемых в перестрахование премий в первой половине года. Также есть угроза концентрации рисков в РНПК — компания стала фактически монополистом в перестраховании. При худшем сценарии Банку России, как единственному акционеру РНПК, придется вливать в капитал организации живые деньги.

По итогам 2022 года объем внутреннего перестрахования может составить более 80%, оценила Катерина Якунина. Если запрет на перестрахование за рубежом не снимут и в 2023-м, то показатель, вероятно, превысит 95%, полагает эксперт. По ее мнению, резкое снижение выплат российских перестраховщиков за границу связано со сложностями в проведении платежей, попаданием нескольких компаний под международные санкции, а также с волатильностью рынка.

В ЦБ и РНПК не ответили на запрос «Известий» о скоплении рисков внутри России и возникшей монополии на рынке перестрахования.

Диктует монополия

С учетом нынешней роли РНПК ФАС выступает за создание комитета пользователей для защиты интересов участников рынка. Также структура могла бы предупреждать установление необоснованных цен за счет предварительного одобрения внутренних документов финорганизации. Это позволит минимизировать риски злоупотреблений, сказали в пресс-службе ведомства.

В ряде страховых компаний подтвердили ухудшение условий перестрахования при передаче рисков на внутренний рынок. Ранее перестрахование было интернациональным, и конкуренция помогала находить правильное соотношение цены и качества услуг, однако сейчас все меняется, отметил заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов. По его словам, ужесточаются параметры перестраховочного покрытия, включаются различные дополнительные оговорки и так далее. Это может привести к увеличению рисков, которые компании будут оставлять на собственном удержании, а также к сужению разнообразия страховых услуг и ужесточению исключений из покрытия.

Скорее всего, в следующем году также следует ожидать корректировки цен, считает директор департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования СК «Согласие» Алексей Хуторянский. Он объяснил: сейчас РНПК принял договоры на тех же условиях, на которых они были заключены, однако тарифы этого перестраховщика традиционно на 20-30% выше среднерыночных, и именно такого подорожания следует ждать. Кроме того, РНПК вводит ограничивающие оговорки, позволяющие ей брать все больший контроль над рынком. При этом мало кто из дружественных стран готов перестраховывать значительные объемы, поэтому концентрация наблюдается как в РНПК, так и в российских компаниях.

В дальнейшем встанет вопрос о стоимости перестрахования, особенно для средних и мелких компаний, сообщали в Росгосстрахе. Ранее там отмечали, что в перспективе на рынке возможно развитие внутреннего направления перестрахования, например, появление пулов, когда риски распределяются среди участников рынка.

Концентрация рисков в РНПК несет определенную угрозу, согласен директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. Например, в случае наступления крупного страхового события перестраховщик будет вынужден произвести значительную выплату, а также может потребоваться докапитализация компании со стороны Банка России. Кроме того, есть риск неверной тарификации, который значительно ниже в условиях перестрахования со стороны нескольких независимых международных компаний, добавил эксперт.

Некоторые страховщики сейчас пытаются расторгнуть контракты с западными партнерами. Даже при действующих полисах компании иногда покупают зеркальные полисы у РНПК, добавил директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. А если за прошедший период произошли страховые события, и риски по ним перестрахованы в западных компаниях, то по таким договорам увеличатся сроки урегулирования, а также под вопросом окажется выплата, отметил он.