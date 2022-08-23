Из фарса в трагедию

Ситуация, складывающая вокруг Запорожской АЭС, постепенно начинает напоминать классический театр абсурда. Как известно, этот критически важный объект уже много месяцев находится под контролем российских военных, обеспечивающих его бесперебойную работу. Причем поддержанием функционирования электростанции по-прежнему заняты украинские специалисты. В контексте развивающегося вокруг кризиса АЭС существует в беспрецедентно транспарентном режиме и, к примеру, уже давно ожидает визита делегации МАГАТЭ во главе с гендиректором этой организации Рафаэлем Гросси.

Казалось бы, сохранение статус-кво должно быть выгодно и Киеву, для которого существование вокруг Запорожской АЭС своего рода зоны безопасности могло бы стать залогом обеспечения граждан страны энергией и недопущения катастрофы грандиозного масштаба, способной ударить, в первую очередь, по самим украинцам. Однако, на практике, как и всегда бывает с режимом Владимира Зеленского, происходит нечто иное.

АЭС ежедневно подвергается обстрелам с украинской стороны, с каждым разом усиливающим угрозу «чернобыльского сценария». Украина вовсю препятствует нормализации ситуации и, с помощью сочувствующих бюрократов в Секретариате ООН, раз за разом срывает визит Гросси, для которого Россией созданы все необходимые условия. Более того, и в рамках информационной войны, и в ходе обсуждений, скажем, на заседании Совбеза ООН, в дискуссию вбрасывается противоречащий здравому смыслу тезис о том, что обстрелы собственных же позиций на крайне опасном объекте якобы осуществляют российские Вооруженные силы.

Параллельно Киев и его кураторы пытаются еще сильнее запутать общественное мнение, выдвигая взаимоисключающие версии развития событий. С одной стороны, на минувшей неделе через некогда солидное издание The Wall Street Journal подкармливаемые украинским информационным мусором журналисты предположили, что Россия готова переключить потоки генерируемой АЭС энергии на освобожденные от киевского режима территории и Крым. Разумеется, никаких доказательств этому допущению предъявлено не было.

С другой, в последние дни с пугающей частотой начали звучать заявления официальных лиц стран НАТО — сначала Польши, потом Великобритании — о том, что именно события вокруг Запорожской АЭС могут оказаться тем самым casus belli, которого столь долго не хватало альянсу для прямого вовлечения в конфликт. Можно вспомнить, что и американские официальные лица через утечки в СМИ неоднократно допускали прямое вмешательство Вашингтона в случае «применения оружия массового поражения» на Украине — а активно генерируемый западными политтехнологами миф о грядущем ударе России по АЭС может быть истолкован сторонниками обострения именно в таком ключе.

Напрашиваются ассоциации с классической голливудской картиной «Хвост виляет собакой» — с той лишь оговоркой, что жизнь может оказаться намного страшнее и жестче этой остроумной сатиры на вашингтонские нравы. Похоже, становится ясно, чьи интересы стоят за нарастанием напряжения вокруг АЭС и кто подталкивает Киев к эскалации. У выхода конфликта на новый уровень слишком много интересантов. Это и «коллективный Джо Байден», для которого, как справедливо отмечают многие американские аналитики, масштабный внешнеполитический кризис остается последним шансом сплотить нацию вокруг своей партии накануне выборов в конгресс и избежать разгромного поражения. И британские «ястребы», активно продвигающие в премьеры вчера еще малоизвестную Лиз Трасс — ведь жесткая, на грани помутнения рассудка, риторика в адрес Кремля изначально была одним из немногих ее козырей в борьбе за вожделенный пост. И те же польские лидеры, вступившие в очередной конфликт с руководством Евросоюза и в который раз пытающиеся отвлечь внимание брюссельских либералов от нарушения прав человека в своей стране через использование украинской карты.

Понимают ли все эти деятели, что заложниками их игр оказываются и миллионы европейцев, и — в перспективе — жители всего земного шара, невероятно быстрыми темпами подходящего к грани глобального ядерного конфликта? Сложно ответить определенно. Деградация и своего рода украинизация управленческого и интеллектуального уровня западных элит достигла пугающего уровня и способна принести самые трагичные результаты. Очевидно лишь, что в антироссийской коалиции появилось немало желающих превратить ситуацию на Запорожской АЭС в некий аналог «выстрела в Сараево». Их надежды иллюзорны. Россия, как неоднократно говорил президент Владимир Путин, готова к любым сценариям, включая самые пессимистичные. И можно лишь пожелать стойкости защитникам АЭС, которые, рискуя собственными жизнями, каждый день незаметно отодвигают мир от порога необратимых и драматичных потрясений.

Авторы — проректоры Дипломатической академии МИД России

Позиция редакции может не совпадать с мнением авторов