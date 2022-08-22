Около 200 аварийных деревьев уберут с улиц Ульяновска

В Ульяновске с 15 по 19 августа специалисты городского центра по благоустройству спилили 60 опасных деревьев. Еще у 54 деревьев сделали обрезку ветвей. Кроме того, сотрудники центра удалили 1,3 тыс. кв. м поросли.

В планах на эту неделю — спилить полностью 175 аварийных деревьев, пишет ulpravda.ru, отмечая, что самый большой объем работ — в Железнодорожном районе.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области в Мелекесском районе расчистят от растительности пруд Красотка, расположенный в поселке Мулловка. Специалисты изымают ил, а затем перерабатывают его в рекультивант. После этого растительность вывозят на полигон за пределы Мулловки.