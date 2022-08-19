Пруд Красотка в Ульяновской области расчистят от растительности

В Мелекесском районе Ульяновской области расчистят от растительности пруд Красотка, расположенный в поселке Мулловка. Об этом сообщает ulpravda.ru со ссылкой на пресс-службу регионального министерства природы и цикличной экономики.

Работы стартовали еще в начале августа. Сейчас на объекте задействованы грейдер, погрузчик и два самосвала. Специалисты изымают ил, а затем перерабатывают его в рекультивант. После этого растительность вывозят на полигон за пределы Мулловки.

Как уточняет ulpravda.ru, работы продлятся до января 2023 года. По их окончании специалисты возьмут пробы грунта и исследуют их. На основании полученных результатов будет принято решение о заполнении пруда водой.

План по экологической реабилитации поселка Мулловка был разработан совместно с Общественной палатой региона. Исполнение заводом «Гиппократ» дорожной карты контролирует минприроды Ульяновской области.