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Губерниев пошутил над Бузовой после ее ошибки в имени Шекспира

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Певица Ольга Бузова ошиблась в имени известного английского драматурга, классика литературы Уильяма Шекспира. Исполнительница решила использовать философское изречение литератора в своем Instagram, чем вызвала недоумение подписчиков, среди которых и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

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Цитату классика «Как жаль, что клятвы, данные в бурю, забываются в тихую погоду» 36-летняя певица подписала именем «Уильман Шекспир». После артистка отредактировала запись, убрав ошибку.

«Ой, моя-то подруга продолжает лепить и творить! Астрид Линдгрен мы уже всю прочитали, не пора ли нам, Ольга, взяться за Уильмана, нашего, Шекспира?» — пошутил над Бузовой 47-летний комментатор в своем Telegram-канале.

В июне 2021 года Губерниев довел до слез певицу во время прямого эфира на телеканале «Матч ТВ», когда спросил ее, принимает ли она коньяк по утрам. На заявление экс-ведущей «Дома-2», что данный выпад в ее адрес является оскорблением, комментатор пояснил, что он просто «цитировал классику», так как фразу про коньяк говорил литературный персонаж детских книг шведской писательницы Астрид Лингдрен Карлсон домоправительнице Фрекен Бок. Позже телеведущий принес извинения Бузовой.

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