Браконьеров осудили в Крыму за вылов осетровых на 10 млн рублей
Ленинский районный суд Республики Крым вынес решение по делу группы браконьеров, которых обвинили в незаконном вылове в Азовском море краснокнижных видов рыбы.
В пресс-службе суда ИА «Крыминформ» рассказали, что во время незаконной рыбалки обвиняемые поймали около 400 кг рыбы — 67 экземпляров, относящихся к виду русский осетр, три экземпляра, относящихся к виду севрюга, и два экземпляра, относящихся к виду белуга. Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам Азовского моря, оценивается на 9,8 млн рублей.
Браконьеров задержали в феврале 2021 года сотрудники пограничного управления ФСБ, когда нарушители перегружали рыбу с катера в тайник. Все они признали свою вину.
Трем обвиняемым назначили наказание в виде пяти лет одного месяца лишения свободы условно на три года, а одному виновному — в виде ограничения свободы сроком на два года.
По делу также был заявлен гражданский иск на сумму 9,8 млн рублей. Эти деньги теперь придется выплачивать подсудимым.
Ранее сообщалось, что в Мурманской области задержали браконьеров, которые выловили в Баренцевом море крабов на 8 млн рублей.