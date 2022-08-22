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Браконьеров осудили в Крыму за вылов осетровых на 10 млн рублей

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Ленинский районный суд Республики Крым вынес решение по делу группы браконьеров, которых обвинили в незаконном вылове в Азовском море краснокнижных видов рыбы.

В пресс-службе суда ИА «Крыминформ» рассказали, что во время незаконной рыбалки обвиняемые поймали около 400 кг рыбы — 67 экземпляров, относящихся к виду русский осетр, три экземпляра, относящихся к виду севрюга, и два экземпляра, относящихся к виду белуга. Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам Азовского моря, оценивается на 9,8 млн рублей.

Браконьеров задержали в феврале 2021 года сотрудники пограничного управления ФСБ, когда нарушители перегружали рыбу с катера в тайник. Все они признали свою вину.

Трем обвиняемым назначили наказание в виде пяти лет одного месяца лишения свободы условно на три года, а одному виновному — в виде ограничения свободы сроком на два года.

По делу также был заявлен гражданский иск на сумму 9,8 млн рублей. Эти деньги теперь придется выплачивать подсудимым.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области задержали браконьеров, которые выловили в Баренцевом море крабов на 8 млн рублей.

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