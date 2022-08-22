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Машина сбила лося в Тверской области

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В Тверской области автомобиль сбил лося. ДТП произошло вечером, 21 августа, на 1151-м км автодороги Р-132 «Золотое кольцо».

Водитель Toyota двигался со стороны Ржева в сторону Твери, когда на проезжую часть вышел лось. В результате аварии водитель с травмами госпитализирован, пишут «Тверские ведомости». О состоянии животного не сообщается.

В начале августа лось также попал под колеса автомобиля в Тверской области. Инцидент произошел в Осташковском округе на 113-м км автодороги Осташков — Торжок. В результате ДТП пострадали водитель и его пассажир.

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