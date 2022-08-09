Автомобиль сбил лося в Тверской области

Лось попал под колеса автомобиля в Тверской области. Об этом во вторник, 9 августа, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел накануне, 8 августа, в Осташковском округе на 113- километре автодороги «Осташков — Торжок». 53-летний водитель Hyundai ехал из Твери в Осташков. Внезапно на проезжую часть выскочил лось. Автомобиль сбил животное.

В результате ДТП пострадали водитель и 51-летний пассажир. Их госпитализировали с различными травмами.

31 января в Приморском крае автомобилист насмерть сбил краснокнижного амурского тигра, который вышел на дорогу. Инцидент произошел в Пожарском районе региона, на трассе недалеко от Лучегорска. О случившемся сообщил водитель легковой машины, совершивший наезд. На месте работали сотрудники правоохранительных органов. Труп хищника отправлен на экспертизу. Ее проведут сотрудники Центра «Амурский тигр».