Реклама
Прямой эфир
Экономика
Строительство малоэтажек хотят стимулировать льготами
Мир
Президент Австрии получил легкое сотрясение мозга в горном походе
Экономика
Индия и Россия могут взаимно признать платежные системы друг друга
Мир
Оппозиция Германии призвала запретить выдачу шенгенских виз россиянам
Мир
В Киеве депутатам рекомендовали неделю поработать удаленно
Мир
Bosch начал поиски покупателя для своих активов в России
Общество
Интернет-магазины предложили блокировать без суда за нелегальный товар
Мир
В Китае создадут искусственный дождь для спасения урожая от засухи
Мир
В Сан-Франциско шоколадный магазин обучит своих сотрудников кунг-фу
Мир
Рейтинг одобрения премьера Японии упал до 36%
Общество
Вильфанд спрогнозировал длительный бархатный сезон в России
Мир
Постпред РФ отверг попытки исказить смысл его заявлений по Украине

Жителя Барнаула осудили на 16 лет за изготовление взрывчатки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителя Барнаула суд приговорил к 16 годам лишения свободы по делу о кустарном изготовлении взрывчатки для осуществления террористической деятельности. Об этом 22 августа сообщает региональная прокуратура.

Стой, проверять буду: в РФ готовятся ввести цифровой учет оружия и патронов
Госдума оперативно примет нормы по ужесточению контроля за огнестрельными средствами

Ведомство сообщило, что в 2021 году мужчина самостоятельно обучился, а впоследствии изготовил кустарным способом взрывчатые вещества и взрывные устройства. Он планировал использовать их для осуществления террористической деятельности на социальных объектах. Изготовленные им взрывчатка и устройства были обнаружены и изъяты во время обыска.

1-й Восточный окружной военный суд признал его виновным в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также в незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Мужчина приговорен к 16 годам лишения свободы. Первые три года срока он проведет в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима. Также злоумышленника оштрафовали на 120 тысяч рублей.

Также пресс-служба сообщила, что суд признал виновной жительницу Барнаула, которая одобрила действия мужчины в комментариях к посту о его задержании. Ее признали виновной в публичном оправдании терроризма с использованием интернета. Женщине назначили штраф в размере 400 тысяч рублей.

Ранее, в июне, суд приговорил 53-летего жителя Амурской области к четырем годам колонии строгого режима за незаконное хранение взрывчатых веществ. Он держал на полке в кладовой две металлические банки с порохом общей массой 359 г. Необходимые для этого разрешения у мужчины отсутствовали.

В середине марта сотрудники пограничной службы обнаружили тайник с боеприпасами в селе Коргон Республики Алтай. У местного жителя изъяли полкилограмма пороха, оружейную дробь, порядка 30 гильз 16 калибра, свыше полусотни капсюлей, а также приспособления для изготовления патронов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022