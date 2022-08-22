Жителя Барнаула осудили на 16 лет за изготовление взрывчатки

Жителя Барнаула суд приговорил к 16 годам лишения свободы по делу о кустарном изготовлении взрывчатки для осуществления террористической деятельности. Об этом 22 августа сообщает региональная прокуратура.

Ведомство сообщило, что в 2021 году мужчина самостоятельно обучился, а впоследствии изготовил кустарным способом взрывчатые вещества и взрывные устройства. Он планировал использовать их для осуществления террористической деятельности на социальных объектах. Изготовленные им взрывчатка и устройства были обнаружены и изъяты во время обыска.

1-й Восточный окружной военный суд признал его виновным в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также в незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Мужчина приговорен к 16 годам лишения свободы. Первые три года срока он проведет в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима. Также злоумышленника оштрафовали на 120 тысяч рублей.

Также пресс-служба сообщила, что суд признал виновной жительницу Барнаула, которая одобрила действия мужчины в комментариях к посту о его задержании. Ее признали виновной в публичном оправдании терроризма с использованием интернета. Женщине назначили штраф в размере 400 тысяч рублей.

Ранее, в июне, суд приговорил 53-летего жителя Амурской области к четырем годам колонии строгого режима за незаконное хранение взрывчатых веществ. Он держал на полке в кладовой две металлические банки с порохом общей массой 359 г. Необходимые для этого разрешения у мужчины отсутствовали.

В середине марта сотрудники пограничной службы обнаружили тайник с боеприпасами в селе Коргон Республики Алтай. У местного жителя изъяли полкилограмма пороха, оружейную дробь, порядка 30 гильз 16 калибра, свыше полусотни капсюлей, а также приспособления для изготовления патронов.