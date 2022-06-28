Жителя Приамурья приговорили к четырем годам колонии за хранение пороха
В Амурской области суд приговорил 53-летего жителя села Сергеевка к четырем годам колонии строгого режима за незаконное хранение взрывчатых веществ. Об этом сообщает региональная прокуратуры.
Установлено, что в период с апреля 2022 года по февраль 2022-го ранее судимый амурчанин хранил на полке в кладовой две металлические банки с порохом общей массой 359 г. Необходимые для этого разрешения у мужчины отсутствовали.
Свою вину обвиняемый признал полностью, пишет ИА PriamurMedia. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение взрывчатых веществ» и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Также мужчина должен выплатить штраф в размере 88 тыс. рублей.
В середине марта сотрудники пограничной службы обнаружили тайник с боеприпасами в селе Коргон Республики Алтай. У местного жителя изъяли полкилограмма пороха, оружейную дробь, порядка 30 гильз 16 калибра, свыше полусотни капсюлей, а также приспособления для изготовления патронов.