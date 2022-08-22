Один человек погиб в результате ДТП на МКАД

В Москве один человек погиб в результате ДТП на 106-м км МКАД. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщил источник «Известий».

По данным МЧС, в аварии столкнулись грузовой и легковой автомобили.

На месте работают оперативные службы, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

Накануне сообщалось, что мотоциклист погиб в результате аварии на Садовом кольце. Авария произошла около 20:40 на Смоленской площади около дома №1. Водитель мотоцикла Yamaha не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в две легковушки.

В распоряжении «Известий» оказалось видео последствий смертельного ДТП. На кадрах видны повреждения двух авто. От самого мотоцикла мало что осталось, его практически разорвало на части.