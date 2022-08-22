Препарат от малярии оказался эффективен против рака

Исследователи подведомственного Минобрнауки России Института цитологии (ИНЦ) РАН смогли на 20% повысить эффективность терапии клеток рака прямой кишки с помощью хлорохина — известного противомалярийного средства, у которого недавно была обнаружена способность бороться с опухолями.

Это лекарство пытались применять и против коронавируса, но оно не показало себя эффективным. А вот в случае с колоректальным раком препарат оказался действенным.

«Мы разработали новую схему терапии рака прямой кишки. В качестве лекарственного средства использовался хлорохин — сегодня он активно применяется медиками как препарат против малярии. Однако относительно недавно ученые выяснили, что хлорохин обладает противоопухолевыми свойствами. Кроме того, в терапии мы использовали соединение CL-43, которое значительно повысило эффективность хлорохина. Эксперименты на опухолевых клетках прямой кишки человека показали действенность предложенной терапии», — рассказала научный сотрудник лаборатории защитных механизмов клетки ИНЦ РАН Алина Никотина.

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