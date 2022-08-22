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В банках рассказали о росте трат россиян в секонд-хендах

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Россияне с начала года стали чаще покупать одежду, обувь и аксессуары в секонд-хендах и комиссионках, сообщили «Известиям» в Московском кредитном банке (МКБ) и Почта Банке.

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Количество операций по картам МКБ в магазинах подержанной одежды с января по август 2022 года выросло более чем в 2,5 раза, а сами траты — в 2,1 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщили «Известиям» в организации.

Подобную тенденцию зафиксировали и в Почта Банке: его клиенты увеличили траты в магазинах секонд-хенд на 20% с начала года. Вырос и средний чек покупок: с 940 рублей в прошлом году до 1080 в этом.

Активность покупателей в магазинах подержанной одежды начала расти весной, добавили в Почта Банке. В МКБ самыми активными месяцами назвали июнь и июль, в то время как в январе-феврале показатели были самые низкие.

Интерес россиян к секонд-хенду повысился на фоне ухода из страны зарубежных магазинов одежды, считают аналитики банков.

Например, такое решение приняла компания Inditex, в которую входят бренды Zara, Massimo Dutti и другие. В числе тех, кто приостановил работу в России или вовсе ушел с рынка, — H&M, PVH Corp. (бренды Tommy Hilfiger и Calvin Klein), Marks & Spencer, Yum! Brands, Uniqlo, Hugo Boss, Victoria's Secret, ASOS, а также ряд люксовых брендов (Chanel, Louis Vuitton, Cartier, Hermes).

Специалисты ожидают дальнейшего увеличения объема и количества операций в магазинах подержанной одежды, обуви и аксессуаров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

От винтаж: после ухода брендов россияне вспомнили о секонд-хендах

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