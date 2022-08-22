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Несовершеннолетних самозанятых стало почти вдвое больше

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Количество самозанятых граждан в возрасте до 18 лет составляет порядка 77 тыс., рассказали «Известиям» в Минэкономразвития. В Агентстве стратегических инициатив (АСИ) уточнили, что это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Регионы-лидеры по числу зарегистрированных самозанятых младше 18 лет — Москва (12,8 тыс. человек.), Санкт-Петербург (5,3 тыс.), Московская область (4,3 тыс.), Краснодарский край (3,6 тыс.), Татарстан (3,5 тыс.).

При этом зарегистрированых самозанятыми подростков гораздо меньше, чем ищущих работу. Как рассказала руководитель молодежного направления HeadHunter Ирина Святицкая, летом 2022-го вакансии смотрели 300 тыс. человек в возрасте от 14 до 18 лет со всей России. В Москве ищут работу 57 тыс. подростков, в Петербурге — порядка 23 тыс.

Чаще всего соискатели в возрасте 14–18 лет заинтересованы устроиться продавцами-консультантами (40 тыс. резюме), курьерами (37 тыс. резюме), официантами, барменами и бариста (в сумме 36 тыс. резюме), промоутерами (19 тыс. резюме).

По официальным данным, на 1 января 2022 года количество подростков от 14 до 17 лет в России составляло 6,1 млн человек.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С юных смет: несовершеннолетних самозанятых стало почти вдвое больше

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