Президент Австрии получил легкое сотрясение мозга в горном походе
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен получил легкое сотрясение мозга и ссадины во время горного похода. Об этом 21 августа сообщается на официальной странице президента в Twitter.
«Федеральный президент получил ссадины и легкое сотрясение мозга, в плановом порядке проведет ночь в больнице по рекомендации лечащих врачей», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел в воскресенье днем. Отмечается, что Ван дер Беллен поскользнулся во время горного похода на Каунерграт. Его доставили в ближайшую больницу, где по совету лечащих врачей проведет ночь.
В связи с произошедшим президент принял решение об отмене встреч на европейском форуме Альпбах в понедельник и вторник.
21 августа стало известно, что участник сборной Великобритании по десятиборью Бен Грегори впал в кому после столкновения с автомобилем во время велопрогулки.