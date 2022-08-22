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Президент Австрии получил легкое сотрясение мозга в горном походе

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Martin Juen
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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен получил легкое сотрясение мозга и ссадины во время горного похода. Об этом 21 августа сообщается на официальной странице президента в Twitter.

«Федеральный президент получил ссадины и легкое сотрясение мозга, в плановом порядке проведет ночь в больнице по рекомендации лечащих врачей», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в воскресенье днем. Отмечается, что Ван дер Беллен поскользнулся во время горного похода на Каунерграт. Его доставили в ближайшую больницу, где по совету лечащих врачей проведет ночь.

В связи с произошедшим президент принял решение об отмене встреч на европейском форуме Альпбах в понедельник и вторник.

21 августа стало известно, что участник сборной Великобритании по десятиборью Бен Грегори впал в кому после столкновения с автомобилем во время велопрогулки.

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