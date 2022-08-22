Британский спортсмен впал в кому после аварии на велосипеде
Участник сборной Великобритании десятиборец Бен Грегори находится в тяжелом состоянии после столкновения с автомобилем во время велопрогулки. Об этом в воскресенье, 21 августа, пишет Mirror.
Авария, в которой атлет получил травмы, произошла еще в пятницу.
Отмечается, что в настоящий момент спортсмен находится в коме и подключен к аппарату жизнеобеспечения. У Грегори зафиксированы переломы черепа, шеи и множественные кровоизлияния в мозг.
«Каждый, кто имел честь тренироваться или соревноваться вместе с Беном, знает о его невероятной любви к жизни, его доброте, отзывчивости и преданности. Мы все будем продолжать молиться о полном выздоровлении Бена», — отметили представители спортивной ассоциации Welsh Athletics.
Ранее, 10 июня, сообщалось, что футболисты сборной Болгарии попали в ДТП в Тбилиси, один из игроков госпитализирован. Спортсмены ехали на двух автобусах, водитель первого из них потерял контроль над управлением, что привело к аварии.
До этого, 25 мая, чешский хоккеист Яромир Ягр попал в ДТП, столкнувшись с трамваем. ДТП произошло при пересечении трамвайных путей. Автомобиль KIA, которым управлял 50-летний спортсмен, врезался в трамвай.