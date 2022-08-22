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Британский спортсмен впал в кому после аварии на велосипеде

Член британской сборной по десятиборью впал в кому после аварии на велосипеде
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Фото: Getty Images/Michael Dodge/Stringer
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Участник сборной Великобритании десятиборец Бен Грегори находится в тяжелом состоянии после столкновения с автомобилем во время велопрогулки. Об этом в воскресенье, 21 августа, пишет Mirror.

Авария, в которой атлет получил травмы, произошла еще в пятницу.

Отмечается, что в настоящий момент спортсмен находится в коме и подключен к аппарату жизнеобеспечения. У Грегори зафиксированы переломы черепа, шеи и множественные кровоизлияния в мозг.

«Каждый, кто имел честь тренироваться или соревноваться вместе с Беном, знает о его невероятной любви к жизни, его доброте, отзывчивости и преданности. Мы все будем продолжать молиться о полном выздоровлении Бена», — отметили представители спортивной ассоциации Welsh Athletics.

Ранее, 10 июня, сообщалось, что футболисты сборной Болгарии попали в ДТП в Тбилиси, один из игроков госпитализирован. Спортсмены ехали на двух автобусах, водитель первого из них потерял контроль над управлением, что привело к аварии.

До этого, 25 мая, чешский хоккеист Яромир Ягр попал в ДТП, столкнувшись с трамваем. ДТП произошло при пересечении трамвайных путей. Автомобиль KIA, которым управлял 50-летний спортсмен, врезался в трамвай.

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