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Рябков назвал условие для готовности РФ применить ядерное оружие

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Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий
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Россия может применить ядерное оружие только в ответ на нападение — «для самообороны в чрезвычайных обстоятельствах». Об этом в письменном интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, пояснив соответствующий пункт, прописанный в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания».

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«Содержащиеся в этом документе доктринальные установки предельно ясны: Россия гипотетически допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением ОМУ против нас или наших союзников либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства, — заявил Сергей Рябков. — Ключевое слово в обоих сценариях — «агрессия». Иными словами, применение Россией ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение — для самообороны в чрезвычайных обстоятельствах. Никаким домыслам или фантазиям здесь места нет».

Ранее в МИД РФ заявили, что поставки тяжелых вооружений Украине со стороны западных стран дают повод говорить о том, что столкновение РФ с НАТО вполне реально. На Смоленской площади подчеркнули, что оно не в интересах России.

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